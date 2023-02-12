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قرارات قوية في اجتماع اتحاد الكرة اليوم

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ياسر رشاد - القاهرة - أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري الكرة القدم عدد من القرارات القوية، وذلك إجتماعه اليوم الأحد ١٢ فبراير.

 

وجاءت القرارات كالتالي:

1- الموافقة على البدء في عمل دورات المدربين بفئاتها الأربعة A -B-C-D ، على أن تكون أول دورة للرخصة A يوم ٢٩ مارس المقبل بحضور ٣٠ دارسًا و بدء دورات الرخصة D في المناطق بداية من الأسبوع القادم ، على أن تبدأ دورات الرخصة B و C في شهر مايو .

 

2 - الموافقة على توقيع مذكرة التفاهم مع شركة "بوما" تمهيدًا لتوقيع العقد الجديد.

                             

3 - اعتماد نتيجة اختبارات الحكام الجدد و اختبارات نتيجة الترقي للحكام.

 

4 - الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سيتي كلوب لإنشاء مجموعة من الأكاديميات و تنظيم دوري خاص بها.

                       

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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