الدمرداش: بطولة منطقة القاهرة للاسكواش حققت نجاح غير مسبوق بسبب تضافر الجهود

ياسر رشاد - القاهرة - عبر المستشار محمد الدمرداش رئيس مجلس إدارة نادي الزهور عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته بطولة منطقة القاهرة المفتوحة للإسكواش ”فئة ثانية“ والتي أقيمت خلال الفترة من 2 حتى 11 فبراير الجاري بملاعب نادي الزهور بمدينة نصر ومجمع الاسكواش باستاد القاهرة الدولي لجميع مراحل الناشئين والعمومي والرواد (رجال وسيدات).

وقال الدمرداش: ”هذه البطولة تعد من أنجح البطولات التي نظمها النادي خلال الفترة الماضية خاصةً أنها شهدت رقم قياسي في مشاركة اللاعبين حيث شارك في منافسات البطولة نحو 1420 لاعبًا ولاعبة يمثلون 31 نادي وهيئة رياضية، وسعدنا بتواجد أسرة الإسكواش خلال ال 10 ايام الماضية في نادي الزهور“.

وأضاف الدمرداش: ”هذه البطولة لها خصوصية أنها في بداية ولاية مجموعة العمل بمجلس إدارة منطقة القاهرة للإسكواش والذي نشعر بانتمائه الحقيقي للمنطقة وأنديتها برئاسة المهندس أشرف الخولي الذي يبذل جهد كبير في مجال تنظيم البطولات بهدف زيادة عدد ممارسين اللعبة“

وأكد الدمرداش أن منظومة الإسكواش في مصر حققت نجاح كبير لعدة سنوات ويضرب بها المثل بعد أن حققت الريادة العالمية، وبالتأكيد نجاح المنظومة يكون خلفه دائمًا قيادة حكيمة تتمثل في الاتحاد المصري للإسكواش برئاسة عاصم خليفة الذي حقق انجاز كبير خلال الأعوام الماضية، واتمنى أن تستمر نجاحات الإسكواش المصري في المستقبل.

وقال الدمرداش: اتوجه بخالص شكري لأولياء الأمور فهم الداعم الأول لأبناءهم الرياضيين، وهم الذين يتحملون على عاتقهم الكثير في رياضة مكلفة من أجل تطوير مستوى أبناءهم.

وأضاف الدمرداش: ”حققت هذه البطولة نجاح كبير بفضل تضافر الجهود فهناك فريق عمل كان يتابع كافة التفاصيل على مدار الساعة واتوجه لهم جميعا بالشكر وخاصة أشرف الخولي رئيس منطقة القاهرة للإسكواش، كما اوجه الشكر باسم النادي للدكتور سيد فضل مقرر اللجنة الرياضية العليا ومنظومة النجاح بمجموعة العمل، وكابتن امينة، وشكر خاص لكابتن شريف

هاشم المدير الفني لنادي الزهور الذي ساهم في نجاح البطولة“.

واختتم الدمرداش تصريحاته قائلًا: ”حاولنا تقديم نادي الزهور كما يليق بنا وبكم، سعداء دائمًا باستضافتكم في بطولات قادمة، شكرًا لمنطقة القاهرة ولإدارة نادي الزهور على هذا التنظيم الرائع“.

وأقيم حفل ختام البطولة وتوزيع الكؤوس مساء أمس السبت بصالة الكاراتيه بنادي الزهور مدينة نصر بحضور رئيس النادي المستشار محمد الدمرداش، ورئيس الاتحاد المصري للإسكواش عاصم خليفة ونائب رئيس النادي المستشار إيهاب الشريطي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للإسكواش كريم درويش، ورئيس منطقة القاهرة أشرف الخولي بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة النادي: أحمد أسامة، ومحمد عبد السلام، ومحمد مطيع، وياسر حفني، والدكتورة نشوى النحاس، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للاسكواش أحمد حواس، وايضًا رموز لعبة الإسكواش في مصر الذين تم تكريمهم خلال الحفل.

وحققت البطولة نجاح غير مسبوق من الناحية التنظيمية حيث حاز التنظيم الرائع من قبل نادي الزهور على اعجاب جميع المشاركين وخاصة أولياء الأمور الذين استمتعوا بتواجدهم في أحد أندية مصر العريقة.

وقد أعرب المشاركين عن رضائهم بالتنظيم الرائع والاستضافة المميزة من قبل إدارة نادي الزهور حيث يوفر النادي كافة الاحتياجات اللازمة للبطولة.

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