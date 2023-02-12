الأهلي يعود من السودان على أسوان مباشرةً

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسيري مارسيل كولر، عودة البعثة التي تخوض مباراة الهلال في السودان العودة لـ أسوان مباشرًة بعد انتهاء مباراة العملاق اليوداني.

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ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بنظيره الهلال في الـ 18 من الشهر الجاري على ملعب الجوهرة بالسودان.

ومن المنتظر أن تُقيم بعثة فريق الكرة للمارد الأحمر في محافظة أسوان لمدة ٤٨ ساعة استعدادًا لمباراة زهرة الجنوب يوم ٢١ من الشهر الحالي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وحصل الأهلي على المركز الرابع في كأس العالم للأندية، بعدما خسر من فلامنجو برباعية مقابل هدفين في مباراة تحديد الدوري الثالث والرابع

في البطولة.

وكان الجهاز الفني للفريق قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ٤٨ ساعة عقب العودة إلى القاهرة والانتهاء من بطولة كأس العالم للأندية.

ويستأنف الأهلي تدريباته صباح الأربعاء المقبل على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق الهلال في السودان يوم ١٨ فبراير الحالي ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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