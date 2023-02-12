نتائج فعاليات اليوم الثاني من بطولة مصر الدولية للتايكوندو

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت فعاليات اليوم الثاني من بطولة مصر الدولية للتايكوندو، التي تستضيفها مصر حاليًا بنادي النادي في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة ما بين 11 وحتى 15 فبراير الجاري بتواجد 35 دولة وبعدد 865 مشارك.



اقرأ أيضًا.. رئيس الاتحاد الآسيوي يعلق على فضية الهلال السعودي بمونديال الأندية

وأقيمت خلال اليوم الثاني للبطولة، منافسات أوزان "61، 53، 45، 37"، والناشئات في أوزان "55، 47، 41، 33".

وجاءت نتائج الناشئات كالتالي:-

وزن 33 كجم: المركز الأول: سجى نعمان، المركز الثاني: ياسمين أيمن، المركز الثالث: ندى أمين، المركز الرابع: رقية مصطفى.

في منافسات وزن 41 كجم: المركز الأول: لمى ياسر، المركز الثاني: كرمة أحمد، المركز الثالث: نور حسن، المركز الرابع: ريناد أحمد.



-وزن 55 كجم: المركز الأول: نسمة شحاتة، المركز الثاني: مريم محمد، المركز الثالث: ريتاج خالد عيسى، المركز الرابع: سلمى محمد.

وزن 47 كجم: المركز الأول: خديجة وليد، المركز الثاني: جومانا رجب، المركز الثالث: حبيبة محمود، المركز الرابع: مريم وليد.

وفيما يتعلق بنتائج الناشئين كالتالي:-

وزن 37 كجم: المركز الأول: عمر إسلام، المركز الثاني: زياد طنطاوي، المركز الثالث: محمد عبدالناصر، المركز الرابع: أحمد عبدالله.

وزن 45 كجم: المركز الأول: زكريا حسن، المركز الثاني: عمرو وسام، المركز الثالث: عبدالله وليد، المركز الرابع: إياد محمد.

وزن 53 كجم: المركز الأول: محمد أنور، المركز الثاني: عيسى إبراهيم، المركز الثالث: آدم أحمد، المركز الرابع: آدم إسلام.

وزن 61 كجم: المركز الأول: وليد مفتاح، المركز الثاني: أحمد حسين، المركز الثالث: يوسف أمين، المركز الرابع: مالك أحمد.

وقام بحضور فعاليات تسليم ميداليات الفائزين اليوم الأحد، العميد خالد محمود نائب

رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، مصطفى تعلب عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومحمد عجيزة عضو مجلس إدارة الاتحاد والدكتور وسام الغامري مدير بطولتي مصر الدولية وكأس الرئيس للتايكوندو، والدكتور هيثم الملاح نائب رئيس شركة روابط الرياضية يالإضافة إلى فيليب بوديه رئيس لجنة التعليم بالاتحاد الدولي والمشرف الفني على البطولة ووليد نظمي عضو لجنة الحكام الاتحاد الدولي، ويحيى علام بطل العالم والمدير الفني للاتحاد الكويتي، ومحمود شلبي رئيس لجنة المدربين باتحاد التايكوندو، والدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية.

كانت المنافسات الخاصة بالناشئين والناشئات قد انطلقت ظهر اليوم ، ومن المقرر تستمر حتى الثالث عشر من فبراير.

على أن تبدأ منافسات الرجال والسيدات في الرابع عشر من فبراير وتختتم خلال الخامس عشر من نفس الشهر.

وتقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو G2 خلال يومي 17 و18 فبراير بتواجد 35 دولة بعدد 339 لاعبًا كما تشارك بطولة مصر الدولية للبارا تايكوندو خلال يوم 16 فبراير.









طالع أخبار الرياضة بـ"الوفد" من هنا ..