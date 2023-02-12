شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يفتقد نجمه في مواجهة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، موعد إنطلاق فعاليات مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ضد نظيره نادي ليفربول الإنجليزي، والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023.

ألكانتارا يغيب عن مواجهة ريال مدريد

وكشفت تقارير صحفية، عبر صحيفة تيليجراف، على أن فريق ليفربول، سيفتقد لخدمات أحد نجومه البارزين خلال مواجهة ريال مدريد المقرر اقامتها في ذهاب دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحيفة البريطانية، على أن تياجو ألكانتارا، لاعب وسط ليفربول، يعاني من إصابة في الفخذ، ستبعده عن الملاعب لمدة 4 أسابيع.

وأشارت إلى ألكانتارا سينضم بذلك إلى قائمة طويلة من الإصابات في ليفربول، تشمل "فيرجيل فان دايك ولويس دياز وديوجو جوتا وإبراهيما كوناتي وروبرتو فيرمينو وآرثر ميلو وكالفين رامزي".

المباريات التي يغيب عنها ألكانتارا

وأوضحت أن ألكانتارا سيغيب عن مباريات ليفربول ضد إيفرتون ونيوكاسل وموقعة الذهاب ضد ريال مدريد، وكريستال بالاس، بالإضافة إلى وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد وبورنموث.

وقد يلحق اللاعب الإسباني بمباراة ليفربول ضد ريال مدريد يوم 15 مارس على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في إياب ثمن النهائي من دوري الأبطال.