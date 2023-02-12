موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف ليفربول، نظيره إيفرتون، في العاشرة من مساء غد الإثنين، في ديربي الميرسيسايد، على ملعب آنفيلد، في الجولة 23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول، يدخل المباراة وهدفه تناسي الكبوات المتواصلة التي يتعرض لها هذا الموسم، والتي كان أخرها الخسارة من وولفرهامبتون 3-0.

أما إيفرتون، الذي يعاني بشدة في الدوري الإنجليزي، ودخل دائرة الصراع على الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، فهدفه تحقيق الفوز.

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل الألماني يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:

التشكيل: 4-2-3-1

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، جوميز، كوناتي، تسيميكاس.

خط الوسط: نابي كيتا، فابينيو، إليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، نونيز.

القناة الناقلة

تذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس بريميوم ١.