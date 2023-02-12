شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعباً فى قائمة سموحة استعدادا لمواجهة الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار أحمد سامي، المدير الفني لنادى سموحة، 20 لاعبًا فى قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة الزمالك، غدًا الاثنين، فى إطار منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: الهانى سليمان وعمر صلاح

الدفاع: أحمد حكم، شريف رضا، أحمد جمال، أحمد شوشة، محمد مغربي

الوسط: محمد نادى، محمد الصباحى، أحمد مصطفى، محمد عصام، محمود حليمو، بنجامين بواتنج، زياد طارق، حسين فيصل، دوكوا دودو، محمد سعيد مكرونة، مصطفى سعد

الهجوم: أليا سيلا، حسام حسن

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 20 نقطة جمعها من 17 مباراة، حيث فاز في 4 مواجهات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلت شباكهم 14 هدفا.

وتعادل سموحة مع المصرى البورسعيدى بهدف لمثله، فى اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

أحرز هدف فريق المصرى البورسعيدى إسلام عطية فى الدقيقة 13 عقب استغلال ركلة حرة بمنتصف ملعب سموحة جهة اليمين نفذها حسن على عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها إسلام عطية برأسية داخل مرمى الهانى سليمان، بينما تمكن محمد عصام من التعادل لفريق سموحة فى الدقيقة 82.