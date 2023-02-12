شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر الأندية بتفعيل المادة 24 بلائحة الانضباط ويحذر من العقوبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل اتحاد الكرة خطابات إلى جميع الأندية والفروع يخطرهم فيها بتفعيل المادة 24 من لائحة لجنة الانضباط، والتى تحظر على أى نادٍ أو أى من المسئولين وعناصر اللعبة القيام بأى إساءة باستخدام وسائل الإعلام التقليدية أو الصحف الإلكترونية أو الموقع الرسمى للنادى أو المنتديات أو مواقع التواصل الاجتماعي أو البيانات الإعلامية أو التصريحات على اختلافها ما يمس أو يسىء إلى الاتحاد أو المجلس أو الجهة المنظمة أو المسئولين أو عناصر اللعبة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وقال اتحاد الكرة فى خطابه، إنه فى حال ارتكاب هذه المخالفة يعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية، التوبيخ أو الإيقاف للمدة التى تحددها اللجنة، أو الغرامة على ألا تقل عن خمسين ألف جنيه، أو توقيع اللجنة العقوبة المناسبة دون التقييد الوارد لهذه العقوبات.

وتضمنت الخطابات أنه يجوز للاتحاد أن يقبل الاعتذار من النادى أو الشخص الذى ارتكب المخالفة اذا كان بذات الوسيلة التى ارتكب بها المخالفة أو فى أى صورة أخرى يقبلها الاتحاد.