شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة 48 ساعة بعد العودة من المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، بقيادة مارسيل كولر، اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة، عقب العودة إلى القاهرة وانتهاء بطولة كأس العالم للأندية.

ويستأنف الفريق تدريباته صباح الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك فى إطار الاستعدادات لمواجهة فريق الهلال السوداني فى بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووجه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، رسالة شكر إلى جماهير القلعة الحمراء، وذلك بعد انتهاء مشاركة المارد الأحمر في مونديال الأندية، باحتلال المركز الرابع.

وكتب كولر عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: شكراً لمشجعي الأهلي على الدعم الرائع في كأس العالم للأندية.

كولر

وأسدل النادى الأهلى الستار على مشاركته فى كأس العالم للأندية، باحتلال المركز الرابع بعد الهزيمة من فلامينجو 2-4 فى المباراة التى أقيمت مساء أمس ، السبت، على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، ليحصد بطل البرازيل الميدالية البرونزية.

وحقق الأهلى المركز الرابع للمرة الثانية فى تاريخ مشاركاته فى كأس العالم للأندية، حيث سبق أن حققه فى نسخة 2012 بعدما سقط أمام مونتيرى المكسيكى بهدفين نظيفين.

وحصد الأهلى الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات أعوام 2006 و2020 و2021، بعدما خاض مباراة تحديد الثالث والرابع فى 5 مرات، حقق الفوز فى 3 لقاءات وخسر مواجهتين.