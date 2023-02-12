شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغادر إلى السودان 16 فبراير ويعود مباشرة لأسوان بعد مباراة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى السودان يوم 16 فبراير الجارى، استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. ويواجه الأهلي فريق الهلال فى السودان 18 فبراير، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التي تخوض مباراة الهلال فى السودان يوم 18 فبراير الجارى، بعد انتهاء المباراة مباشرة إلى أسوان.

وتقيم بعثة فريق الكرة بأسوان لمدة 48 ساعة استعدادًا لمباراة أسوان يوم 21 من الشهر الحالي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ومنح الجهاز الفني للفريق اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب العودة إلى القاهرة وانتهاء بطولة كأس العالم للأندية.

ويستأنف الفريق تدريباته صباح الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا.