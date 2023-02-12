أحمد ياسر ريان يقود هجوم سيراميكا فى مواجهة المصري

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا، بقيادة معين الشعباني، تشكيل الفريق لمواجهة المصرى بالجولة 18 من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - سيف تقا - أحمد بيكهام

خط الوسط: محمد عادل - محمد كناريا - محمد عنتر - محمد إبراهيم - ميدو جابر

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي الجابري - محمد ناصف - أحمد هاني - مروان الصحراوي - محمد توني - عمرو قلاوة - إبراهيم أيولا - كونستانت وايو - محمود زلاكه

ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات منخفضة، بعدما سقط سيراميكا أمام إنبي بهدف نظيف فى الجولة الماضية، فيما تعادل المصرى البورسعيدى أمام سموحة بهدف لمثله فى نفس الأسبوع.

وكانت مباراة المصري وسيراميكا فى الدور الأول من عمر المسابقة المحلية قد انتهت بفوز سيراميكا بثلاثية نظيفة.

ويسعى حسام حسن، المدير الفني لفريق المصري، لقيادة الفريق البورسعيدي للعودة لسكة الانتصارات التى غاب عنها الفريق في آخر 5 مباريات منذ الفوز على الاتحاد، وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد لديهم والتركيز على إنهاء الهجمات بشكل صحيح لاقتناص الثلاث نقاط.

ويحتل النادي المصري المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري برصيد 21 نقطة بعدما خاض 17 مباراة، فاز خلالهم بـ 4 مباريات وتعادل في 9 أخرى وخسر 4 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 16 هدفا واستقبلت شباكهم 18.

وفى المقابل، يبحث التونسى معين الشعباني، مدرب فريق سيراميكا، عن أول انتصاراته مع الفريق، وحذر اللاعبين من خطورة مهاجمى المصرى، وطالبهم بالضغط على إلياس الجلاسي وعدم ترك المساحات أمامه وفرض رقابة على جريندو من أجل الحفاظ على نظافة شباكه، وطالب أحمد ياسر ومحمد إبراهيم بضرورة استغلال الفرص وتسجيل الأهداف.

ويحتل سيراميكا المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول منافسات المسابقة برصيد 18 نقطة، بعدما نجح فى الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات، وتلقى الخسارة فى 7 مباريات أخرى، وسجل لاعبوه 20 هدفا واستقبلت شباكه 22 هدفا.