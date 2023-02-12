شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج ختام منافسات الناشئين والناشئات فى ثانى أيام بطولة مصر الدولية للتايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت منافسات الناشئين والناشئات فى منافسات اليوم الثانى من بطولة مصر الدولية للتايكوندو، المقامة حاليًا فى العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة ما بين 11 وحتى 15 فبراير الجارى بمشاركة 35 دولة بعدد 865 مشاركا.

وشهد اليوم الثاني للبطولة فى منافسات الناشئين في أوزان ”61، 53، 45، 37”، والناشئات في أوزان ”55، 47، 41، 33”.

وجاءت نتائج الناشئات كالتالي:-

- وزن 33 كجم:

المركز الأول: سجى نعمان.

المركز الثاني: ياسمين أيمن.

المركز الثالث: ندى أمين.

المركز الرابع: رقية مصطفى.

- وزن 41 كجم:

المركز الأول: لمى ياسر.

المركز الثاني: كرمة أحمد.

المركز الثالث: نور حسن.

المركز الرابع: ريناد أحمد.

- وزن 55 كجم:

المركز الأول: نسمة شحاتة.

المركز الثاني: مريم محمد.

المركز الثالث: ريتاج خالد عيسى.

المركز الرابع: سلمى محمد.

- وزن 47 كجم:

المركز الأول: خديجة وليد.

المركز الثاني: جومانا رجب.

المركز الثالث: حبيبة محمود.

المركز الرابع: مريم وليد.

بينما جاءت نتائج الناشئين كالتالي:-

- وزن 37 كجم:

المركز الأول: عمر إسلام.

المركز الثاني: زياد طنطاوي.

المركز الثالث: محمد عبد الناصر.

المركز الرابع: أحمد عبد الله.

- وزن 45 كجم:

المركز الأول: زكريا حسن.

المركز الثاني: عمرو وسام.

المركز الثالث: عبد الله وليد.

المركز الرابع: إياد محمد.

- وزن 53 كجم:

المركز الأول: محمد أنور.

المركز الثاني: عيسى إبراهيم.

المركز الثالث: آدم أحمد.

المركز الرابع: آدم إسلام.

- وزن 61 كجم:

المركز الأول: وليد مفتاح.

المركز الثاني: أحمد حسين.

المركز الثالث: يوسف أمين.

المركز الرابع: مالك أحمد.

قام بتسليم ميداليات الفائزين في منافسات البطولة اليوم كلا من العميد خالد محمود نائب رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، وأستاذ مصطفى تعلب عضو مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور وسام الغمري مدير بطولتي مصر الدولية وكأس الرئيس للتايكوندو، وفيليب بوديه رئيس لجنة التعليم بالاتحاد الدولي والمشرف الفني على البطولة، و وليد نظمي عضو لجنة الحكام الاتحاد الدولي، و محمود شلبي رئيس لجنة المدربين باتحاد التايكوندو، و الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية، ويحيى علام بطل العالم والمدير الفني للاتحاد الكويتي.

وانطلقت ظهر اليوم منافسات الشباب والشابات والتي تستمر حتى الثالث عشر من فبراير على أن تبدأ منافسات الرجال والسيدات يوم الرابع عشر من فبراير وتختتم في الخامس عشر من نفس الشهر.

كما ستقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطولة كأس رئيس الإتحاد الدولي للتايكوندو G2 يومي 17 و18 فبراير بمشاركة 35 دولة بعدد 339 مشارك كما تُلعب بطولة مصر الدولية للبارا تايكوندو يوم 16 فبراير.

وحرص مجلس إدارة اتحاد التايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى على توفير كافة الإمكانيات والدعم للدول المشاركة في البطولات ، حيث تعمل اللجنة المنظمة على مدار اليوم لتذليل أي عقبات وتنظيم مواعيد تدريبات المنتخبات استعدادا لانطلاق المنافسات.