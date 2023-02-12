شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يظهر فى تدريب الزمالك ويؤكد: مرورى بوعكة صحية "غير صحيح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر أسامة نبيه، المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فى التدريب الجماعى للفريق المقام حاليًا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة سموحة غدًا.

وقالت الصفحة الرسمية لأسامة نبيه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، "الأخبار التى ترددت عن مرور أسامة نبيه بوعكة صحية غير صحيح بالمرة، وأسامه نبيه متواجد الآن فى مران الفريق".

أسامة نبيه وفيريرا وأحمد عبد المقصود

ويحدد الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، موقف محمد عواد حارس مرمى الفريق من مواجهة سموحة المقرر لها غدًا.