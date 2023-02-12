شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتوجه إلى الإسكندرية بعد ختام مرانه الجماعى فى ميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه فريق الكرة الأول بنادى الزمالك إلى الإسكندرية، عقب ختام مرانه الجماعى الذى سيقام بعد قليل على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمواجهة سموحة غدًا.

ويتوجه فريق الزمالك إلى الإسكندرية من أجل إقامة معسكر إعداد مغلق، قبل مواجهة سموحة، المقرر لها فى السابعة مساء غد، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ومن المنتظر أن يحدد الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا قائمة اللاعبين التى سيصطحبها لمعسكر الإسكندرية، خاصة وإن المدير الفنى يرغب فى إجراء بعض التعديلات على التشكيل.

ويحتل نادي الزمالك المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 29 نقطة، بعدما خاض الفريق الأبيض 17 مباراة، حيث فاز الزمالك في 8 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 16 هدفاً آخر.

بينما على الجانب الآخر يحتل فريق سموحة المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة، حصدها الفريق السكندري بعدما خاض 17 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات، وسجل لاعبو سموحة 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 14 هدفاً آخر.