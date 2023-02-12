شكرا لقرائتكم خبر عن موقف ميسي من المشاركة مع باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لمواجهة نظيره نادي بايرن ميونيخ الألماني، وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023.

موقف ميسي من المشاركة ضد بايرن ميونيخ

وكشفت تقارير صحفية، عن موقف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، من المشاركة ضد نظيره نادي بايرن ميونيخ الألماني مساء الثلاثاء المقبل.

وأكدت تقارير صحفية عبر شبكة "TF1" الفرنسية، على أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في حالة جيدة وعلى أتم الاستعداد لمواجهة بايرن ميونخ بعد غد.

استعدادات لاعبي باريس للفوز على بايرن ميونيخ

وأشارت شبكة "TF1" إلى أن لاعبي سان جيرمان يحاولون توحيد الصفوف داخل غرفة الملابس قبل موقعتهم ضد الفريق البافاري، بسبب التوترات التي حدثت داخل المعسكر الباريسي ومع المشجعين.

وكان ليونيل ميسي، قد غاب عن خسارة سان جيرمان ضد موناكو في الدوري الفرنسي، بعد تعرضه لإصابة قوية بإجهاد في أوتار الركبة.

يذكر أن باريس سان جيرمان سبق له أن أعلن في بيان طبي، يوم الجمعة الماضي، أن ميسي في حاجة للتعافي لمدة 48 ساعة فقط.