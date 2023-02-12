مرتضى منصور يرد على سباب جماهير الزمالك.. ويتحدث عن انتخابات مبكرة وتصريحات حسين لبيب

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه اختصم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أمام المحكمة، في قضيته مع اتحاد الكرة، بسبب عدم قيد الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، موجهًا رسالة إلى حسين لبيب الرئيس السابق للقلعة البيضاء.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد حددت موعد النطق بالحكم الصادر في الدعوى المقدمة من نادي الزمالك بشأن عدم قيد لاعبي الفريق يوم 19 فبراير الجاري.

وفي تصريحات للصحفيين أمام المحكمة نقلها موقع "بطولات"، قال مرتضى منصور: "شكرًا لاتحاد الكرة على كل ما تفعلوه للأهلي وشكرًا على (إللي بتقرفوا بيه) نادي الزمالك، (البلد مش ناقصة اللعب بالنار)، وأنا في انتظار قيد اللاعبين الثلاثة قبل يوم 19 فبراير".

وعن موقف أسامة نبيه المدرب العام لنادي الزمالك بعد أن تردد أنه تقدم باستقالته، قال مرتضى: "أسامة نبيه أصيب بذبحة صدرية".

وأضاف: "الخصم الرئيسي في القضية هو وزير الشباب والرياضة، لأنه تقاعس عن أداء دوره، هل الوزير تحرك عندما رفض اتحاد الكرة قيد الصفقات الجديدة؟".

وعن تصريحات حسين لبيب ضده، قال رئيس نادي الزمالك: "من هو حسين لبيب؟ هو مشطوب عضويته، كان مجرد لاعب كرة يد وجاء رئيسًا للجنة السابقة، هو رجل تافه، ولو كان رجلًا كان نزل الانتخابات أمامي، وأنتظرك في الانتخابات المُقبلة".

وتابع: "ألست أنت يا حسين لبيب الذي فرط في اللاعبين، وعندما عدت وجدته يرفع لافتة (ناديك يُناديك)، لماذا رحل إمام عاشور، أليس بسبب عقده الجديد، واسألوا إبراهيم عبد الله أين العقد الجديد".

وأكمل مرتضى: "حسين لبيب بنفسه قال إن الدوري والكأس كانا بفضل مرتضى منصور، كانا بفضل اللاعبين الذين تعاقدت معهم، لكن هو حتى مدرب السلة أخذوه منه".

وتعليقا على تعرضه للسب من قبل بعض الجماهير في المدرجات، قال مرتضى: "هؤلاء سيضرون الجمهور المحترم، لأن في أي وقت من الممكن أن يُصدر قرارًا من مجلس الإدارة بمنع دخول الجماهير، وما تفعلوه لن يُحرك شعرة من رأسي".

وواصل: "أنا سأجري انتخابات مبكرة، ومن يريد أن ينزل الانتخابات أمامي فليفعل، ولكن رهان إذا خسرتم ستمشون في الشارع بدون ملابس".

واختتم مرتضى منصور: "أحذر أي عيل من الاقتراب من بوابة النادي، وعليه أن يتحمل الضرب من السيدات أعضاء النادي".