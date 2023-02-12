«لو كسبتكوا تمشوا عريانين».. مرتضى منصور يعلن التحدي أمام منافسيه في انتخابات الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، استعداده لفتح باب الانتخابات مبكرًا أمام أي شخص يرغب في خوضها، متحديًا منافسيه "بشرط وحيد.. لو كسبتكوا تمشوا عريانين".

وقال مرتضى، في تصريحات لموقع "مصراوي" أمام المحكمة اليوم الأحد، إن جماهير النادي لابد أن تتكاتف خلف فريقها وأن الجماهير التي تطاولت على مجلس الإدارة في المباراة السابقة ستضر بالفريق والجماهير المحترمة.

وأضاف رئيس نادي الزمالك أنه قد يصدر قرار من مجلس الإدارة بمنع حضور الجماهير مباريات فريق الزمالك حال التطاول على الفريق والإدارة كما حدث في المباراة الاخيرة.

وأشار مرتضى منصور إلى أن فريق الزمالك خسر مباراتي فاركو وشباب بلوزداد بسبب التأثير السلبي على الفريق من عدم قيد الثلاث صفقات.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قررت اليوم، الأحد، تأجيل نظر دعوى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المطالبة بإلزام اتحاد الكرة بقيد الصفقات الجديدة لجلسة 19 فبراير، لتقديم المذكرات.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 31449 لسنة 77، كل من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اتحاد الكرة جمال علام، ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.

وقال مرتضى منصور في دعواه "إنه بسبب موقف شخصي من جانب اتحاد الكرة المصري ضد نادي الزمالك ورئيسه، فقد أصدر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قرارا إلى المدير التنفيذي للاتحاد، بإصدار عقوبة ضد نادي الزمالك وثلاثة من لاعبيه بإيقاف قيدهم رغم تسجيلهم على السيستم في الميعاد القانوني، دون أي مبرر قانوني أو لائحي، وبالمخالفة لقانون الفيفا".