شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يقود هجوم فيوتشر أمام إسكو كارا فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علي ماهر، المدير الفني لفيوتشر، تشكيل فريقه الذى يستعد لمواجهة إسكو دي كارا التوجولي فى افتتاح دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى يستضيفها ملعب كيجوي دي لومي بالعاصمة التوجولية لومي.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي:

محمود جنش في حراسة المرمى.

خط الظهر: باسم علي، محمود مرعي، محمود رزق، جوناثان نجويم.

خط الوسط: كريم نيدفيد، غنام محمد، علي زعزع، محمد فاروق.

الهجوم: ناصر ماهر، مروان محسن.

وعلى مقاعد البدلاء: علي الفيل، طارق طه، مهند لاشين، أيمن الصفاقسي، محمد يحيى، محمد رضا، عبد الكبير الوادي، أحمد عاطف وهشام عادل.

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" المباراة لطاقم تحكيمي من تشاد بقيادة الحاجي ألو محمد ويعاونه مواطنيه عيسى يحيى كمساعد أول وبوجولا عيسى كمساعد ثان فيما سيكون بوسري أرمي ألفريد حكما رابعا، ويراقب المباراة مامبي ديابي من مالي فيما يراقب الغاني كوتي أليكسندر أداء الحكام بالإضافة إلى الكونغولي زيفير موكانيا منسقا عاما للمباراة والنيحيري أودشي جون مسئول للأمن.

وخاض فيوتشر 6 مباريات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، قبل التأهل لمرحلة دور المجموعات، حيث فاز فيوتشر في 3 مباريات وتعادل في مثلهم وسجل لاعبو فيوتشر 9 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين فقط، وذلك في أول ظهور أفريقي للفريق.