شكرا لقرائتكم خبر عن السيد السويركى مدرباً لحراس المنتخب الأولمبى خلفا لعصام الحضرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه اليوم الأحد الثاني عشر من شهر فبراير، اختيار السيد السويركي، مدربا لحراس المرمى فى الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي المصري، الذى يقوده البرازيلي روجيريو ميكالي.

ويستعد المنتخب الأوليمبي لمواجهة نظيره الزامبي ذهابًا وإيابًا، في شهر مارس المقبل، في المرحلة الأخيرة من عمر التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، التي تستضيفها الأراضي المغربية، في شهر يونيو المقبل، والمؤهلة بدورها لدورة الألعاب الأوليمبية "باريس 2024".