شكرا لقرائتكم خبر عن السيد السويركى مدرباً لحراس المنتخب الأولمبى خلفا لعصام الحضرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه اليوم الأحد الثاني عشر من شهر فبراير، اختيار السيد السويركي، مدربا لحراس المرمى فى الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي المصري، الذى يقوده البرازيلي روجيريو ميكالي.
ويستعد المنتخب الأوليمبي لمواجهة نظيره الزامبي ذهابًا وإيابًا، في شهر مارس المقبل، في المرحلة الأخيرة من عمر التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، التي تستضيفها الأراضي المغربية، في شهر يونيو المقبل، والمؤهلة بدورها لدورة الألعاب الأوليمبية "باريس 2024".
وأكد الاتحاد المصرى لكرة القدم أن عصام الحضرى تواجد فى المعسكر الأخير لمنتخب مصر الأولمبى الذى شهد إقامة ودية الجابون وما بعدها، ولم يخطر محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المشرف على المنتخب أو أي من أعضاء المجلس بمفاوضاته مع الجانب السورى من قريب أو بعيد رغم علمه بأن المنتخب مُقبل علي مباراتين مصيريتين أمام زامبيا في التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا في شهر مارس المقبل، وهو ما يدفع الاتحاد المصرى لمخاطبة نظيره السورى مستنكرا الإقدام على هذه الخطوة والتعاقد مع أحد المدربين المتعاقدين مع المنتخبات المصرية في خطوة غير مسبوقة.
كما أكد الاتحاد المصرى لكرة القدم على أنه بصدد التعاقد مع مدرب وطنى جديد لتدريب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبى خلفا للحضرى.