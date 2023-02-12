شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعتمد التشكيل الجديد للجنة الانضباط والأخلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، فى اجتماعه صباح اليوم الأحد الثاني عشر من فبراير، برئاسة جمال علام، اعتماد تشكيل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد، برئاسة المستشار عزت سيد عبد العزيز خميس مساعد وزير العدل السابق.

وتضم اللجنة، التى يترأسها المستشار عزت خميس، كلًا من المستشار محمد شيرين فهمي عبد الحميد رئيس محكمة أمن الدولة السابق نائبًا للرئيس، المستشار عصام الدين أحمد محمد فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، المستشار إيهاب السيد عبد المطلب عثمان نائب رئيس محكمة النقض السابق والمستشار عزت أبو زيد عبد العزيز سلام رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق في عضوية اللجنة.