شكرا لقرائتكم خبر عن محمد معروف حكما لمباراة بترو أتلتيكو وفيتا كلوب فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي وفيتا كلوب الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا إلى طاقم تحكيم مصرى بقيادة الحكم الدولى محمد معروف.

ويضم الطاقم كلا من، محمد معروف حكم ساحة، ويعاونه يوسف البساطي وأحمد توفيق طلب مساعدين، وأحمد الغندور حكما رابعا.

وتقام المباراة يوم السبت 18 فبراير المقبل على ملعب الشهداء بكنشاسا فى السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتعادل شبيبة القبائل الجزائري مع نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم السبت، ضمن منافسات البطولة.

وحسم التعادل السلبي نتيجة اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب "11 نوفمبر" بمدينة لواندا الأنجولية، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.