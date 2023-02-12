7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الأحد، العديد من الأحداث والأخبار المهمة، منها مواجهة بيراميدز مع الجيش الملكى المغربى فى الكونفدرالية، وغياب 4 لاعبين عن الأهلى أمام الهلال السودانى.

بيراميدز يصطدم بالجيش الملكي المغربي الليلة فى افتتاح مجموعات الكونفدرالية

يخوض فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز مباراة مهمة وصعبة، في التاسعة مساء اليوم، الأحد، عندما يستضيف الجيش الملكي المغربي باستاد الدفاع الجوي، فى افتتاح مباريات المجموعة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويبحث بيراميدز عن تحقيق الفوز فى ضربة البداية واعتلاء صدارة مجموعته، فى الوقت الذى يسعى فيه الفريق المغربي للعودة بأقل الخسائر باحثًا عن الفوز أو التعادل خارج أرضه.

يجهز البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، محمد صبحى لحراسة مرمى الفريق فى مواجهة سموحة السكندري، بالمباراة المقرر لها مساء غد الاثنين، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وذلك فى ظل إصابة محمد عواد.

البنك الأهلى: إقالة بابا فاسيليو شائعة والمدرب سيحصل على فرصة كاملة كشف أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة نادى البنك الأهلى، أن المدرب اليونانى بابا فاسيليو مستمر فى قيادة الفريق، وأنباء رحيله شائعات. يفتقد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر جهود أربعة لاعبين فى مباراة الهلال السودانى بدوري أبطال أفريقيا، هم أكرم توفيق وكريم فؤاد بسبب الإصابة بالرباط الصليبى، بجانب الثنائى عمرو السولية الذى يعانى من شد فى عضلة السمانة وخالد عبد الفتاح بسبب الإيقاف بعد حصوله على البطاقة الحمراء فى مباراة فلامنجو البرازيلي التى خسرها المارد الأحمر برباعية مقابل هدفين فى كأس العالم للأندية.

أعلن النادى الاسماعيلى تمديد عقد عبد الرحمن مجدى لاعب الفريق لمدة 5 مواسم بعد إنتهاء الأزمة الأخيرة بين الطرفين.

اتحاد الكرة يخطر الأندية بتفعيل المادة الـ24 بلائحة الانضباط ويحذر من العقوبات أرسل اتحاد الكرة خطابات إلى جميع الأندية والفروع يخطرهم فيها بتفعيل المادة 24 من لائحة لجنة الانضباط، والتى تحظر على أى نادٍ أو أى من المسئولين وعناصر اللعبة القيام بأى إساءة باستخدام وسائل الإعلام التقليدية أو الصحف الإلكترونية أو الموقع الرسمى للنادى أو المنتديات أو مواقع التواصل الاجتماعي أو البيانات الإعلامية أو التصريحات على اختلافها ما يمس أو يسىء إلى الاتحاد أو المجلس أو الجهة المنظمة أو المسئولين أو عناصر اللعبة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

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