شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يحدد موقف محمد عواد من مواجهة سموحة فى مران اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، موقف محمد عواد حارس مرمى الفريق من مواجهة سموحة المقرر لها غدًا.

وكان عواد تعرض لإصابة فى اليد اليمنى خلال مواجهة شباب بلوزداد الجزائرى فى الجولة الأولى من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، على استاد القاهرة الدولى، والتى انتهت بفوز الفريق الجزائرى بهدف دون رد.

ومن المنتظر أن يتحدد موقف محمد عواد من المشاركة فى مواجهة سموحة غدًا، خلال المران الجماعى الذى سيقام بعد قليل على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، لاسيما وإن اللاعب شارك فى جزء من مران الأمس.

وتزداد أسهم محمد عواد من حيث الجاهزية لحراسة عرين فريقه فى مواجهة سموحة، المقرر لها مساء غد الاثنين، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويستعد الزمالك لخوض عدة مباريات هامة فى بطولتى الدورى ودورى أبطال أفريقيا، وجاءت كالتالى..



الاثنين، 13 فبراير 2023، يلتقي الزمالك مع مضيفه فريق سموحة في الدوري الممتاز.