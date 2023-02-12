شكرا لقرائتكم خبر عن الفيوم يعلن تعيين أحمد فاروق مديرا فنيا خلفا لـ خالد إينو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد نادى الفيوم، برئاسة عماد حمودة، مع أحمد فاروق لتدريب الفريق الذي ينافس في مجموعة الصعيد بالقسم الثاني خلفا لـ خالد إينو.

وأقال مجلس إدارة الفيوم المدرب خالد إينو من تدريب الفريق بعد الهزيمة من الجونة بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، فى إطار منافسات الأسبوع السابع عشر من مجموعة الصعيد في القسم الثانى.

ويستعد فريق الكرة بالفيوم لمواجهة النصر للتعدين ضمن لقاءات الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري القسم الثاني والمقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل.

ويحتل الفيوم حاليا المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة، جمعهم بالفوز في 4 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وتلقي الخسارة في 6 مباريات، سجل الفريق 18 هدفا، كما تلقت شباكه 18 هدفا.