شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن استعدادات منتخب مصر للشباب لأمم أفريقيا تحت 20 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة محمود جابر، بطولة غاية فى الأهمية على أرض مصر وهى كأس الأمم الأفريقية للشباب فى الفترة من 19 فبراير الجارى حتى 11 مارس المقبل والمؤهلة لبطولة كأس العالم للشباب فى يونيو المقبل.

س: ما هو برنامج اعداد المنتخب للبطولة؟

ج: خاض منتخب الشباب أكثر من معسكر استعدادا للبطولة، ويقيم حاليا معسكرا أخيرا بالقاهرة حتى انطلاق البطولة .

س: ما هى المباريات الودية التى يخوضها المنتخب استعدادا للبطولة؟

ج: خاض المنتخب العديد من الوديات، ولكنه خاض الجمعة الماضى مباراة ودية أمام جنوب السودان وفاز فيها بهدف نظيف، وسيختتم ودياته غدا أمام أوغندا بالكلية الحربية.

س: ما هى مجموعة مصر فى البطولة؟

ج: يقع منتخب مصر للشباب فى مجموعة قوية للغاية تضم موزمبيق ونيجيريا والسنغال.

س: متى تقام مباراة الافتتاح؟

ج: تقام مباراة الإفتتاح يوم 19 فبراير الجارى باستاد القاهرة بين منتخب مصر وموزمبيق.

س: هل تم اعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر فى البطولة؟

ج: نعم، تضم القائمة 26 لاعبا هم ، فى حراسة المرمى: أحمد نادر السيد، كريم أحمد نبيل، مصطفى مخلوف .

خط الدفاع: عبد الرحمن رشدان، عبد الرحمن جودة، عمر فايد، يوسف شعبان، أحمد رضا، إياد العسقلاني، إسلام عبد الله، كريم الدبيس، رأفت خليل، خالد عوض، محمود أحمد مرسي.

خط الوسط: محمد فارس، طارق علاء، عمر الساعي، ماجد هاني، محمد حمدي، أحمد عبد الرحيم إيشو، أحمد نادر حواش، يوسف العزب.

خط الهجوم: صلاح باشا، أحمد شريف، يوسف حسن، بلال مظهر.