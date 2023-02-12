شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر الأندية بتفعيل المادة الـ24 بلائحة الانضباط ويحذر من العقوبات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أرسل اتحاد الكرة خطابات إلى جميع الأندية والفروع يخطرهم فيها بتفعيل المادة 24 من لائحة لجنة الانضباط، والتى تحظر على أى نادٍ أو أى من المسئولين وعناصر اللعبة القيام بأى إساءة باستخدام وسائل الإعلام التقليدية أو الصحف الإلكترونية أو الموقع الرسمى للنادى أو المنتديات أو مواقع التواصل الاجتماعي أو البيانات الإعلامية أو التصريحات على اختلافها ما يمس أو يسىء إلى الاتحاد أو المجلس أو الجهة المنظمة أو المسئولين أو عناصر اللعبة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وقال اتحاد الكرة فى خطابه، إنه فى حال ارتكاب هذه المخالفة يعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية، التوبيخ أو الإيقاف للمدة التى تحددها اللجنة، أو الغرامة على ألا تقل عن خمسين ألف جنيه، أو توقيع اللجنة العقوبة المناسبة دون التقييد الوارد لهذه العقوبات.
وتضمنت الخطابات أنه يجوز للاتحاد أن يقبل الاعتذار من النادى أو الشخص الذى ارتكب المخالفة اذا كان بذات الوسيلة التى ارتكب بها المخالفة أو فى أى صورة أخرى يقبلها الاتحاد.
حضر الاجتماع محمد حلمي مشهور دينا الرفاعي عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومحمد الماشطة المستشار القانوني للاتحاد، وشعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة بالاتحاد، والدكتور هاني الشهيدي رئيس اللجنة الطبية ومحمد زاهر المدير المالي.
كما حضر الاجتماع ممثلون عن وزارة الرياضة، هم كل من محمد كردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، وعبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ومحمود عزمي مدير الشؤون القانونية، وأحمد جمعة وعبد الأول محمد معاونا الوزير لشؤون البطولة، ومصطفى عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، ومحمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية والتعليم المدني، ومحمد الجزار مدير عام الشؤون المالية، وشاكر عبد الحليم "الشؤون المالية" وأحمد حمدي عزمي مدير عام المنتخبات القومية.
وحرص جمال علام فى بداية الاجتماع على تقديم الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لدعمه واهتمامه الكبير لخروج البطولة في أبهى صورة بما يتناسب مع إسم ومكانة الدولة المصرية.
وتناول الاجتماع كافة التفاصيل المتعلقة بتنظيم البطولة، من حيث الفنادق، استقبال الوفود، الدعم اللوجيستي وعمل المتطوعين، وتواجد في الاجتماع عمر الهواري مسؤول المتطوعين في اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا.