الجودو يضمن ميدالية جديدة فى بطولة أوروبا المفتوحة

القاهرة - سامية سيد - تأهل عبد الرحمن عبد الغني، لاعب منتخب مصر للجودو، إلى نهائي منافسات وزن 81 كجم ببطولة أوروبا المفتوحة المقامة حاليا فى مدينة صوفيا ببلغاريا.

وتأهل عبد الرحمن بعد التغلب على بطل كازاخستان، ومن قبله الفوز على بطل جورجيا في دور الـ32، ثم فوزا جديدا على بطل فرنسا في دور الـ16، قبل الفوز على بطل البوسنة والهرسك في الدور ربع النهائي.

وبذلك ضمن عبد الرحمن عبد الغنى ميدالية جديدة لمصر فى البطولة بعد فضية يسرى سامى التى توج بها أمس فى منافسات نفس البطولة.

وتأهل على حازم، لاعب منتخب مصر للجودو، للدور نصف النهائي، خلال مشاركته في منافسات وزن 90 كجم ببطولة أوروبا المفتوحة بعد أن حقق الفوز على بطل إيطاليا فى دور الـ32، ثم فوزا جديدا على بطل سلوفينيا في دور الـ16، قبل الفوز على بطل المجر في الدور ربع النهائي.