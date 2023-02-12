شكرا لقرائتكم خبر عن استاد الإسكندرية: جاهزون لاستضافة مباريات بطولة أمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور تامر الجمال، مدير استاد الإسكندرية الدولي، جاهزية مرافق الاستاد لاستضافة مباريات المجموعة الثالثة لكأس الأمم الأفريقية للشباب 2023.

ويستضيف استاد الإسكندرية الرياضي الدولي منافسات المجموعة الثالثة من بطولة أمم أفريقيا تحت 20 عاما فى الفترة من 19 فبراير الجاري وحتي 12 مارس، وتضم المجموعة كلا من منتخب زامبيا، غامبيا، تونس وبنين.

وأضاف "الجمال"، فى صتريحات صحفية، أنه يحرص بشكل يومي على متابعة ومعاينة كافة التجهيزات داخل مرافق الاستاد، وفقا لتوصيات لجان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، والتى تضم أعمال تجهيزية الممرات الإعلاميين داخل الاستاد.

وأشار الجمال إلى أنه من المقرر الانتهاء من الأعمال في نهاية الأسبوع الحالي قبل وصول بعثات المنتخبات التي تقع في المجموعة الثالثة.

وأشاد مدير استاد الإسكندرية بجهود عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس مجموعة الإسكندرية ، وتعاونه المثمر من خلال توفير سبل الدعم لفريق عمل المجموعة.