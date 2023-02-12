مانشستر يونايتد يستحدث غرف استشفاء رياضي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي البدء قريبًا في عمليات تطوير واسعة بالأماكن التدريبية ، واستحداث غرف خاصة بالاستشفاء العضلي والبدني مواكبة لأحدث التقنيات المتبعة في هذا الشأن.

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وأشارت صحيفة ذا صن الإنجليزية اليوم الأحد ، إلى أن مراحل التجديد من المنتظر إقامتها خلال الصيف المقبل وتشمل جناحًا خاصًا للاستشفاء.

انتقادات رونالدو :

كان البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي الحالي ، قد وجه انتقادات عدة تجاه إدارة اليونايتد خلال الأشهر الماضية ، مطالبًا إياها بإحداث تطويرات شاملة واستقدام أساليب جديدة للتأهيل البدني ، وذلك في حوار الصحفي الذي تسبب في رحيله عن النادي.

وأوضح رونالدو ، أن الوسائل المتبعة في النادي لم يتم

تغييرها منذ عام 2009 ، الذي رحل فيه عن اليونايتد إلى ريال مدريد ، وهذا لا يحدث في أندية العالم الكبرى.

ويقدم رونالدو مردودًا جيدًا مع ناديه النصر السعودي الذي انتقل إليه خلال فترة الشتاء الأخيرة بمقابل مادي قدرت قيمته بـ 200 مليون يورو ، وبعقد يمتد لموسمين ونصف.

ووصل رونالدو إلى الهدف رقم 503 في مسيرته مع الأندية التي شارك معها في مختلف الدوريات الأوروبية والنصر السعودي.



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