ختام بطولة منطقة القاهرة المفتوحة للإسكواش بنادي الزهور بنجاح

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت مساء السبت، منافسات بطولة منطقة القاهرة المفتوحة للإسكواش "فئة ثانية" والتي أقيمت خلال الفترة من 2 حتى 11 فبراير الجاري بملاعب نادي الزهور بمدينة نصر ومجمع الاسكواش باستاد القاهرة الدولي لجميع مراحل الناشئين والعمومي والرواد (رجال وسيدات).

وشهد اليوم الختامي للبطولة المباريات النهائية ومباريات تحديد المركز الثالث في جميع مراحل الناشئين والناشئات والرواد ( 11-13-15-17-19 -سيدات -رواد فوق 35 - رواد فوق 45 ).

وأقيم حفل ختام البطولة وتوزيع الجوائز في تمام الساعة السابعة مساءً بصالة الكاراتيه بنادي الزهور مدينة نصر بحضور رئيس النادي المستشار محمد الدمرداش، ورئيس الاتحاد المصري للإسكواش عاصم خليفة ونائب رئيس النادي المستشار إيهاب الشريطي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للإسكواش كريم درويش، ورئيس منطقة القاهرة أشرف الخولي بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة النادي: أحمد أسامة، ومحمد عبد السلام، ومحمد مطيع، وياسر حفني، والدكتورة نشوى النحاس، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للاسكواش أحمد حواس، وايضًا رموز لعبة الإسكواش في مصر الذين تم تكريمهم خلال الحفل.

وخلال حفل الختام تم توزيع الكؤوس على الفائزين بالمراكز من الأول إلى الثامن في كل مسابقة كما تم تكريم رموز رياضة الإسكواش.

وقد رحب المستشار محمد الدمرداش بكل المتواجدين بالحفل قائلًا: ”سعدنا بتواجد أسرة الإسكواش خلال ال ١٠ ايام الماضية في نادي الزهور، اتوجه بخالص شكري لأولياء الأمور فهم الداعم الأول لأبناءهم الرياضيين، مصر استطاعت فرض سيطرتها على رياضة الإسكواش عالميا وهذا دليل على نجاح المنظومة المصرية بقيادة عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري الذي اوجه له تحية تقدير.

وأضاف الدمرداش: "حققت هذه البطولة نجاح كبير بفضل تضافر الجهود فهناك فريق عمل كان يتابع كافة التفاصيل على مدار الساعة واتوجه لهم جميعا بالشكر وخاصة أشرف الخولي رئيس منطقة القاهرة للإسكواش، كما اوجه الشكر باسم النادي للدكتور سيد فضل مقرر اللجنة الرياضية العليا ومنظومة النجاح بمجموعة العمل، وكابتن امينة، وشكر خاص لكابتن شريف هاشم المدير الفني لنادي الزهور الذي ساهم في نجاح البطولة".

ومن جانبه قال عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري: "اعجز عن الكلام لوصف ما

اشعر به تجاه نادي الزهور وإدارته، دائمًا اشعر اني داخل بيتي، كانت لدي ثقة تامة في نجاح البطولة حيث أن الجميع يعمل على قلب رجل واحد، والكل يريد نجاح البطولة، بطولة منطقة القاهرة تعد ثاني اكبر بطولة بعد بطولة الجمهورية، اشكر اولياء الامور لتعبهم، واشكر عناصر اللعبة ولجنتي الحكام والمسابقات فهما السبب في نجاح البطولة".

فيما قال أشرف الخولي رئيس منطقة القاهرة: "البطولة حققت نجاح كبير بشهادة الجميع، ونادي الزهور سبب اساسي في نجاح البطولة، لقد قام مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار محمد الدمرداش بتكوين فريق عمل للبطولة بقيادة دكتور سيد أحمد وجائت التجهيزات بشكل مثالي حيث تم الاهتمام بكافة التفاصيل الخاصة بتنظيم البطولة من إقامة المباريات وحتى تنظيم حفل الختام، بالإضافة إلى تجديد الملاعب قبل انطلاق البطولة ولذلك اتوجه بالشكر للمستشار محمد الدمرداش رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة وفريق عمل البطولة.

وشهدت البطولة مشاركة تاريخية بنحو 1420 لاعبًا ولاعبة يمثلون 31 نادي وهيئة رياضية.

وحققت البطولة نجاح غير مسبوق من الناحية التنظيمية حيث حاز التنظيم الرائع من قبل نادي الزهور على اعجاب جميع المشاركين وخاصة أولياء الأمور الذين استمتعوا بتواجدهم في أحد أندية مصر العريقة.

وقد أعرب المشاركين عن رضائهم بالتنظيم الرائع والاستضافة المميزة من قبل إدارة نادي الزهور حيث يوفر النادي كافة الاحتياجات اللازمة للبطولة.

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