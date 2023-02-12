وزير الرياضة يستعرض التجربة المصرية لتمكين الشباب بفضل دعم القيادة السياسية

ياسر رشاد - القاهرة - قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب :"أن الدول العربية تحرص على تمكين الشباب، والعمل على صقل مهاراتهم، وبناء قدراتهم فى مختلف المجالات ليكونوا مؤهلين على تولى المناصب القيادية، وأن مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب فى اجتماعاته المختلفة يضع هذا الهدف نصب أعينه، وتحقيقه من خلال حزمة من المشروعات والبرامج العربية المشتركة".

جاء ذلك على هامش مشاركة وزير الشباب والرياضة فى النسخة الثانية من الاجتماع العربي للقيادات الشابة والمقام بدولة الإمارات العربية المتحدة ،اليوم الأحد، تحت عنوان "تأملات فى حكاية الشباب العربى"، بمشاركة مجموعة من أصحاب السمو والمعالى وزراء الشباب والرياضة العرب، وعدد من القيادات الشبابية بمختلف الدول العربية.

أشار وزير الشباب والرياضة إلى التجربة المصرية فى تمكين الشباب فى ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذى يقدم كل الدعم والمساندة للشباب، إضافة إلى حرصه

الدائم على لقاء وزراء الشباب والرياضة العرب خلال الاجتماعات الدورية للمجلس؛ لاستعراض أخر التطورات بالدول العربية على صعيد تمكين الشباب، والتأكيد على الاهتمام بهم، وتلبية تطلعاتهم لبناء المستقبل الذي يطمحون إليه.

وفى كلمته، لفت الدكتور جورج كلاس وزير الشباب والرياضة اللبنانى إلى الكلمات التى وجهها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال اجتماعه الأخير مع وزراء الشباب والرياضة العرب، وتأكيد سيادته لضرورة العمل على تنمية مهارات الشباب، وإعدادهم وفق متطلبات سوق العمل فى ضوء مواجهة البطالة، ومن ثَمْ رفع كفاءاتهم، وتمكينهم فى شتى المجالات.

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