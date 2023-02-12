مرتضى منصور لحسين لبيب: "لو راجل انزل انتخابات قصادي"

ياسر رشاد - القاهرة - رد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على تصريحات حسين لبيب، رئيس الأبيض السابق، الذي هاجم فيها الأخير الإدارة الحالية بالتفريط في اللاعبين وتفريغ الفريق من نجومه، والأزمات المالية وتراجع النتائج في الدوري ودوري أبطال أفريقيا.

وحددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة موعد النطق بالحكم الصادر في الدعوى المقدمة من نادي الزمالك بشأن رفض اتحاد الكرة قيد 3 لاعبين للأبيض الفريق، ليوم 19 فبراير الجاري.

وقال مرتضى في تصريحات للصحفيين عن تصريحات حسين لبيب: "من هو حسين لبيب؟ هو مشطوب عضويته، كان مجرد لاعب كرة يد وجاء رئيسًا للجنة السابقة، هو رجل تافه، ولو كان رجلًا كان نزل الانتخابات

أمامي، وأنتظرك في الانتخابات المُقبلة".

وتابع: "ألست أنت يا حسين لبيب الذي فرط في اللاعبين، وعندما عدت وجدته يرفع لافتة (ناديك يُناديك)، لماذا رحل إمام عاشور، أليس بسبب عقده الجديد، واسألوا إبراهيم عبدالله أين العقد الجديد".

وأضاف: "حسين لبيب بنفسه قال إن الدوري والكأس كانا بفضل مرتضى منصور، كانا بفضل اللاعبين الذين تعاقدت معهم، لكن هو حتى مدرب السلة أخذوه منه".

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