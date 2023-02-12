مرتضى منصور: وزير الرياضة هو خصم الزمالك في المحكمة

ياسر رشاد - القاهرة - عبّر مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، عن غضبه الشديد من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم، بعدما قررت محكمة القضاء تأجيل النظر في دعوته لقيد ثلاثي الزمالك.

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم، تأجيل الدعوى التي أقامها مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة بسبب أزمة إيقاف قيد صفقات الزمالك الجديدة لجلسة 19 فبراير الجاري.

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وتحدث مرتضى منصور عقب انتهاء الجلسة معبرًا عن غضبه الشديد من اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة وقال: "شكرًا لاتحاد الكرة على كل ما تفعلوه للأهلي وشكرًا على (إللي بتقرفوا بيه) نادي الزمالك، (البلد مش ناقصة اللعب بالنار)، وأنا في انتظار قيد اللاعبين الثلاثة قبل يوم 19 فبراير".

وتابع: "الخصم الرئيسي في القضية هو وزير الشباب والرياضة، لأنه تقاعس عن أداء دوره، هل الوزير تحرك عندما رفض اتحاد الكرة قيد الصفقات الجديدة؟".

وقال مرتضى منصور في دعواه "إنه بسبب موقف شخصي من جانب اتحاد الكرة المصري ضد نادي الزمالك ورئيسه، فقد أصدر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا إلى المدير التنفيذي للاتحاد، بإصدار عقوبة ضد نادي الزمالك وثلاثة من لاعبيه بإيقاف قيدهم رغم تسجيلهم على السيستم في الميعاد القانوني، دون أي مبرر قانوني أو لائحي، وبالمخالفة لقانون الفيفا".

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري:

يستهل الزمالك مشواره في افتتاح مباريات الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز، بمواجهة فريق سموحة.

من المقرر أن يلتقي الزمالك سموحة، غدًا الإثنين الموافق 13 من شهر فبراير الجاري، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، على أن يستضيف اللقاء ستاد برج العرب بالإسكندرية.

الزمالك يبحث عن نغمة الإنتصارات أمام سموحه

فقد الزمالك أول بطولاته المحلية وهي كأس مصر، وذلك بعد الخسارة في مباراة نصف النهائي أمام فريق بيراميدز بركلات الترجيح، فضلا عن أن الزمالك يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري، بعد الهزيمة من فريق فاركو بثلاثية نظيفة، بالجولة الماضية.

كما أن الزمالك حقق رقما سلبيا خلال الفترة الأخيرة، حيث لعب 8 مباريات، ولم يتمكن من تحقيق الفوز سوى في مباراتين، بينما خسر في 4 مباريات، وحسم التعادل مباراتين.

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