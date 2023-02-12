مرتضى منصور يحذر جماهير الزمالك بعد سبه أمام شباب بلوزداد

ياسر رشاد - القاهرة - علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، على هجوم عدد من جماهير الأبيض تجاه اللاعبين ومجلس الإدارة بتوجيه هتافات انتقادية على خلفية النتائج المتراجعة محليًا وأفريقيًا والهزيمة من شباب بلوزداد الجزائري في القاهرة بأولى جولات دوري الأبطال الأفريقي.

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وقال منصور اليوم الأحد، في تصريحات له من أمام مقر المحكمة المعنية بالفصل في قضية تأجيل قيد لاعبي الأبيض : أحذر الجميع من تكرار الإهانة لمسؤولي مجلس الإدارة وشخصي وكذلك اللاعبين ، عملت أن بعض الجماهير لديها نية في التواجد أمام مقر النادي وتوجيه هتافات مسيئة وهذا الأمر ستكون له عواقب قانونية.



وطالب منصور جماهير الأبيض بدعم الفريق أمام سموحة في المواجهة المقبلة بالدوري ، لاستعادة التوازن مجددًا على صعيد النتائج.

وقضت المحكمة المعنية بالفصل في قضية القيد الخاص بلاعبي الزمالك الجدد ، تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة يوم 19 فبراير الجاري .



الزمالك يطالب الجبلاية بالقيد ..

كان مجلس إدارة الزمالك بقيادة مرتضى منصور قد توجه قبل ساعات قليلة من إغلاق القيد إلى مقر الجبلاية مطالبًا مسؤولي الاتحاد بقبول شيك نقدي يتم صرفه في وقت لاحق.

وشدد منصور خلال اللقاء مع أعضاء الجبلاية ، على مرور الزمالك بضائقة مالية بعد الحجز على رصيده لصالح ممدوح عباس الرئيس الأسبق.

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