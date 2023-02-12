فضية جديدة لمنتخب الجودو في بطولة أوروبا المفتوحة

ياسر رشاد - القاهرة - توج عبد الرحمن عبد الغني لاعب منتخب مصر للجودو بالمركز الثاني والميدالية الفضية خلال مشاركته في منافسات وزن 81 كجم ببطولة أوروبا المفتوحة المقامة حاليا في مدينة صوفيا ببلغاريا.

وخسر عبد الرحمن أمام بطل جورجيا في المباراة النهائية، ليتوج بالمركز الثاني والميدالية الفضية.

وحقق عبد الرحمن عبد الغني الفوز على بطل جورجيا في دور الـ32، ثم فوزا جديدا على بطل فرنسا في دور الـ16، قبل الفوز على بطل البوسنة والهرسك في الدور ربع النهائي، قبل الفوز على بطل كازاخستان في الدور قبل النهائي.

ويبلغ عبد الرحمن عبد الرحمن

24 عاما، ويعد أحد اللاعبين الواعدين في الجودو المصري، ويحظى بدعم كبير من مجلس الإدارة برئاسة مرزوق علي.

وضمن منافسات نفس البطولة تأهل أيضا علي حازم للمنافسة على الميدالية البرونزية في وزن 90 كجم.

وكان يسري سامي صاحب الـ19 عاما، قد توج بالمركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات وزن 60 كجم، ببطولة أوروبا المفتوحة للجودو.

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