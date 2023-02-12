أنشيلوتي يتوجه برسالة إلى جماهير مدريد بعد التتويج بالمونديال

ياسر رشاد - القاهرة - توجَّه الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، برسالة إلى جماهير ناديه عقب التتويج بالأمس بلقب بطولة كأس العالم للأندية، على حساب الهلال السعودي في المباراة التي أقيمت على ملعب مولاي عبدالله بالرباط، وانتهت بفوز بطل أوروبا بخماسية لهدفين.

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كتب أنشيلوتي عبر حساباته الشخصية على التواصل الاجتماعي: "نحن أبطال العالم. نحن ريال مدريد... ولا شيء أفضل من ذلك".

نجح الفريق الإسباني في التتويج بلقب مونديال الأندية بعد الفوز في مواجهة نصف النهائي أمام الأهلي برباعية لهدف وأمام الهلال السعودي بالأمس.



التتويج الخامس:

نجح ريال مدريد في التتويج بلقب مونديال الأندية للمرة الخامسة في تاريخه، ليحقق كارلو أنشيلوتي

اللقب التاسع له في مسيرته التدريبية مع الفريق الإسباني، ليصبح على بعد لقبين فقط من أرقام زين الدين زيدان التدريبية مع ريال مدريد.

في البطولة ذاتها، حققَّ الأهلي الترتيب الرابع بعد الهزيمة بالأمس أمام فلامنجو البرازيلي برباعية لهدفين، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب طنجة لتحديد المركزين الثالث والرابع في المنافسات.



من المنتظر وصول بعثة الفريق الأحمر إلى القاهرة قادمة من المغرب، الساعات القليلة المقبلة.



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