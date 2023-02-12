تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة ليدز بالدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن إيريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره ليدز، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

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حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: ديوجو دالوت – هاري ماجواير – لوك شو – تايرل مالاتسيا

خط الوسط: فريد – برونو فيرنانديز – مارسيل سابيتزر

خط الهجوم: ماركوس راشفورد – فوتر فيجورست – جوردان سانشو

يقع فريق مانشستر يونايتد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 43 نقطة، فيما يأتي فريق ليدز يونايتد في المركز السابع عشر في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة

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