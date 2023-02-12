احمد فاروق مديرا فنيا للفريق الأول بالفيوم خلفا لاينو

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي محافظة الفيوم، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، بالاتفاق مع شركة الرواد، الراعي الرسمي لكرة القدم بالنادي، تعيين أحمد فاروق فؤاد، لاعب منتخب مصر وسموحة وبلدية المحلة السابق، مديرًا فنيًا للفريق الكروي الأول بالنادي، خلفًا لخالد إينو، الذي اعتذر عن استكمال المهمة.

قرار النادي، جاء بعد دراسة لعدة سير ذاتية وعروض مختلفة، ليستقر في الأخير على الاتفاق مع فؤاد لتولي القيادة الفنية وتشكيل الجهاز الفني الجديد، وبدء العمل مع الفريق في منافسات دوري القسم

الثاني.أحمد فاروق فؤاد سبق له اللعب لسموحة وبلدية المحلة والكروم، ومنتخب مصر الأول والشباب والأولمبي.كما سبق لفؤاد العمل مدربا عاما لمنتخب الشباب، وفريق الفيوم، وصعد بمنية الحيط للقسم الثاني، وعمل مديرا فنيا في مراحل سنية مختلفة مع نادي مصر للمقاصة والعديد من الأندية بالقسم الثاني.

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