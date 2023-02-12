الامارات | بني ياس يشارك في البطولة العربية لكرة الطائرة بمصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك فريق الطائرة في نادي بني ياس بالبطولة العربية للأندية، التي تستضيفها مصر من 18 فبراير الجاري إلى 3 مارس المقبل بمشاركة 16 فريقاً.

وأوضح سالم نايف الكثيري نائب رئيس شركة الألعاب الرياضية بنادي بني ياس المدير التنفيذي للنادي أن القرعة وضعت فريق بني ياس بالمجموعة الثانية مع الوكرة القطري، والكويت الكويتي، والسويحلي الليبي، ويبدأ الفريق مبارياته بالبطولة في 20 فبراير الحالي أمام الكويت الكويتي باستاد القاهرة الدولي.

وأضاف أن الفريق تنتظره مرحلة مهمة للغاية في الموسم الحالي بكأس رئيس الدولة وبطولة السوبر، ويسعى لتتويج الجهود الكبيرة والدعم اللامحدود من قيادة النادي، وتعزيز تواجد الدولة المشرف في شتى البطولات الخارجية.

وعبر الكثيري عن سعادته بتتويج الفريق بلقب الدوري العام للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه على شباب الأهلي 3-2، وقال إن هذا الإنجاز يعكس بوضوح حجم الجهود الكبيرة والعمل المشرف من الجهازين الفني والإداري واللاعبين، والرغبة القوية في معانقة اللقب.