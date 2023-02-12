شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: عبد الرحمن مجدى لم يحصل على أموال لتمديد عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة النادى الإسماعيلي، برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى، فى إنهاء أزمة اللاعب عبدالرحمن مجدى، وتم تمديد تعاقده لمدة خمس سنوات تنتهى فى 2027.

وأكد الإسماعيلى، فى بيان منذ قليل، أن عبد الرحمن مجدى حضر اليوم إلى مقر النادى الاسماعيلي وتم عقد جلسه مع اللاعب تم خلالها الاتفاق على طوي صفحة الماضي فى حضور وكيله محمد حلمي، وتم الاتفاق على كافة تفاصيل عقده الجديد مع الإسماعيلي مع إبراهيم نصر مدير التعاقدات بالنادى، ولم يحصل اللاعب على أى مبالغ ماليه نظير تجديد عقده بناء علي الاتفاق الذي تم بين اللاعب و مجلس الادارة انتظارا لما ستسفر عنه نتائج التحقيقات مع اللاعب .

ومن المنتظر أن ينتظم اللاعب فى تدريبات الإسماعيلي خلال الفترة المقبله ليسدل الستار تماما على تلك الازمة كأحد نجوم الفريق الذى تم استعادته من جديد لناديه وجماهيره.

وكان عبد الرحمن مجدى، صانع ألعاب النادى الإسماعيلى، قد طلب الرحيل عن القلعة الصفراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكان عبد الرحمن مجدى قد أثار أزمة فى وقت سابق بسبب مقدم التعاقد فى عقده والبالغ مليون و125 ألف جنيه، وفوجئ اللاعب برفض مسئولى البنك صرف الشيك لعدم كفاية الرصيد ليقرر شكوى رئيس النادى الاسماعيلى السابق فى قسم الشرطة.

وكان الإسماعيلى قد مدد تعاقد عبد الرحمن بعدما كان اللاعب هدفا للعديد من الأندية المحلية والخارجية نظرا للمستوى المتميز الذى ظهر به اللاعب فى الفترات السابقة، حيث شارك بصفة أساسية مع النادى الإسماعيلى فى البطولات المحلية والبطولة العربية، فضلا عن فوزة مع المنتخب الأوليمبى ببطولة أفريقيا ومشاركته مع المنتخب الأول.