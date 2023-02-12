شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: عبد الرحمن مجدى لم يحصل على أموال لتمديد عقده والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة النادى الإسماعيلي، برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى، فى إنهاء أزمة اللاعب عبدالرحمن مجدى، وتم تمديد تعاقده لمدة خمس سنوات تنتهى فى 2027.
ومن المنتظر أن ينتظم اللاعب فى تدريبات الإسماعيلي خلال الفترة المقبله ليسدل الستار تماما على تلك الازمة كأحد نجوم الفريق الذى تم استعادته من جديد لناديه وجماهيره.
وكان عبد الرحمن مجدى، صانع ألعاب النادى الإسماعيلى، قد طلب الرحيل عن القلعة الصفراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وكان عبد الرحمن مجدى قد أثار أزمة فى وقت سابق بسبب مقدم التعاقد فى عقده والبالغ مليون و125 ألف جنيه، وفوجئ اللاعب برفض مسئولى البنك صرف الشيك لعدم كفاية الرصيد ليقرر شكوى رئيس النادى الاسماعيلى السابق فى قسم الشرطة.
وكان الإسماعيلى قد مدد تعاقد عبد الرحمن بعدما كان اللاعب هدفا للعديد من الأندية المحلية والخارجية نظرا للمستوى المتميز الذى ظهر به اللاعب فى الفترات السابقة، حيث شارك بصفة أساسية مع النادى الإسماعيلى فى البطولات المحلية والبطولة العربية، فضلا عن فوزة مع المنتخب الأوليمبى ببطولة أفريقيا ومشاركته مع المنتخب الأول.