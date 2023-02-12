شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الأفريقى للمصارعة يصل مصر 21 فبراير لحضور بطولة الرانك العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل المغربى فؤاد المسكوت، رئيس الاتحاد الأفريقي للمصارعة ، مصر 21 فبراير الجارى، لحضور فعاليات بطولة الرانك العالمى "إبراهيم مصطفى" والتى ستقام بالإسكندرية فى الفترة من 23 إلى 26 فبراير الجارى.

ويأتي حضور المسكوت بعدما تم تكليفه من الاتحاد الدولى للمصارعة مندوبا فنيا للاتحاد الدولى في بطولة إبراهيم مصطفى.

وتستضيف مصر بطولة إبراهيم مصطفى فى الفترة من 23 إلى 26 فبراير المقبل، والتى أدرجها الاتحاد الدولي ضمن بطولات التصنيف العالمى لعام 2023.

وكان من المقرر إقامة بطولة الجمهورية فى الأسبوع الأول من فبراير ولكن تم إلغاؤها والاكتفاء بمهرجان البراعم الشتوى، على أن تقوم الفروع والمناطق بتحديد المواعيد.

واعتمد الاتحاد الدولى للعبة صالة برج العرب بالإسكندرية لاستضافة منافسات بطولة إبراهيم مصطفى ، وكان من المقرر إقامة البطولة بصالة استاد القاهرة، إلا أنه تم نقلها إلى برج العرب نظرا لانشغال الصالة.