شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أرقام حصيلة مشاركة الأهلى فى كأس العالم للأندية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل النادى الأهلى الستار على مشاركته فى كأس العالم للأندية، باحتلال المركز الرابع بعد الهزيمة من فلامينجو 2-4 فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم، السبت، على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، ليحصد بطل البرازيل الميدالية البرونزية.

وحقق الأهلى المركز الرابع للمرة الثانية فى تاريخ مشاركاته فى كأس العالم للأندية، حيث سبق وحققه فى نسخة 2012 بعدما سقط أمام مونتيرى المكسيكى بهدفين نظيفين.

ونستعرض

الأهلي أكثر من لعب مباريات فى تاريخ كأس العالم برصيد "22" مباراة

الأهلى ثانى أكثر فريق تحقيقاً للفوز بـ8 انتصارات

أول مرة فى تاريخ الأهلي تسكن شباكه "8" أهداف فى نسخة واحدة من كأس العالم للأندية

أكثر نسخة سجل الأهلى بها أهداف: 7 أهداف

محمد الشناوي أصبح أكثر حارس مرمى فى تاريخ الأهلي تسكن شباكه أهداف فى كأس العالم للأندية بـ10 أهداف

أكثر نسخة يسجل الأهلى أهداف عن طريق لاعبين مختلفين بـ6 لاعبين هم: حسين الشحات، محمد شريف، بيرسى تاو، على معلول، محمد مجدى قفشة، أحمد عبد القادر "هدفين"

نجح الأهلى فى تسجيل أهداف فى كل المباريات.. 3 أهداف فى أوكلاند وهدف فى سياتل، وهدف فى ريال مدريد، وهدفان فى فلامنجو.

النسخة الوحيدة التي يحصل على ضربتين جزاء، سجل واحدة وأهدر الثانية.