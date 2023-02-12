شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يحذر لاعبى فاركو من صعوبة مواجهة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر طارق العشرى، المدير الفني لفاركو، لاعبيه من صعوبة مباراة حرس الحدود، المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء 21 فبراير الجارى باستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري .

وأكد العشرى للاعبيه أن لاعبى حرس الحدود سيقاتلون للخروج بالثلاث نقاط لتعديل مسارهم بجدول المسابقة.

وحقق فاركو الفوز الثالث على التوالي في الدوري المصري، تحت قيادة طارق العشري، الذي تولى تدريب الفريق خلفًا لـ إيهاب جلال.

ففى المباراة الأولى لـ طارق العشري مع فاركو، فاز على المصري البورسعيدي بثنائية مقابل هدف ثم حقق فاركو الفوز على الزمالك، بثلاثية دون رد في المباراة الماضية، التي جمعت الفريقين على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة ثم حقق فوزه الثالث على البنك الاهلى بهدف دون رد في الأسبوع الثامن عشر.

ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل فى سبع مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 17.يحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل فى سبع مواجهات