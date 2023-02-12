شكرا لقرائتكم خبر عن نور الطيب تخضع لبرنامج علاجى قبل المشاركة فى بطولات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخضع البطلة المصرية نور الطيب، لاعبة هليوبوليس والمصنفة السادسة عالمياً لسيدات الاسكواش، لبرنامج علاجى خاص بعد إصابتها فى القدم خلال المشاركة فى بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش.

وكانت نور الطيب قد تعرضت للإصابة خلال مباراتها أمام الأمريكية أوليفيا فيتشر، فى الدور ربع النهائي من البطولة، وفازت نور الطيب فى الشوط الأول قبل أن تنسحب قبل انتهاء الشوط الثاني بسبب الإصابة.

ومن المقرر أن يستغرق علاج البطلة المصرية أسابيع قليلة قبل العودة للمشاركة في بطولات الاسكواش.



نور الطيب

وتنطلق اليوم الأحد، منافسات بطولة سينسناتي لسيدات الاسكواش، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 12 إلى 17 فبراير الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار.

وتشهد البطولة مشاركة مصرية واسعة حيث تشارك 11 لاعبة من مصر وهن: مريم متولي، سنا إبراهيم، نور أبو المكارم، هنا معتز، زينة مكوي، يثرب عادل، نوران جوهر، ندى عباس، سلمى هاني، روان العربي، نادين شاهين.

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمي الجديد للاعبين واللاعبات خلال شهر فبراير الجارى، وحافظ مصطفى عسل لاعب النادى الأهلي على صدارة تصنيف الرجال كما حافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة تصنيف السيدات.

تصنيف السيدات

واصلت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة تربعها على صدارة التصنيف العالمي، وجاء ترتيب باقي اللاعبات كالتالي: نور الشربيني في المركز الثاني، هانيا الحمامي في المركز الثالث، النيوزيلندية جويل كينج في المركز الرابع، الأمريكية أماندا صبحي في المركز الخامس، نور الطيب في المركز السادس، روان العربي في المركز السابع، الانجليزية سارة جان بيري في المركز الثامن، جورجينا كيندي قي المركز التاسع، والبلجيكية نيلي جليس في المركز العاشر.