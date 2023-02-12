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شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتصدر ترتيب دورى سيدات اليد.. والزمالك خامساً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى جدول ترتيت دورى العمومي بعد 6 جولات من المرحلة الثانية للموسم المحلى 2022/2023 برصيد 18 نقطة.
وحدد الاتحاد المصري لكرة اليد مواعيد مباريات دورنصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023 والتى تقرر لها 13 إبريل المقبل لمباريات نصف النهائي و 14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية والذى سيوافق أواخر أيام شهر رمضان المقبل.
بينما يقام دور ربع نهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022/2023 يوم 19 فبراير الجارى بعد خوض الأهلى والزمالك مؤجلات دور الـ16.
أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد عن تعديل موعد مباراة قمة دورى المحترفين بين الأهلى و الزمالك و المحدد لها يوم 23 فبراير المقبل ضمن المرحلة الثانية بالدورى لتقام فى تمام الثامنة مساءا بدلا من الرابعة عصرا .
ومن المقرر أن يقام اللقاء على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر و التى أصبحت تستضيف لقاءات القمة بكرة اليد خلال الفترة الأخيرة.
ترتيب دورى اليد سيدات