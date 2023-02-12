شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتصدر ترتيب دورى سيدات اليد.. والزمالك خامساً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى جدول ترتيت دورى العمومي بعد 6 جولات من المرحلة الثانية للموسم المحلى 2022/2023 برصيد 18 نقطة.

بينما حل فريق الشمس فى المركز الثانى برصيد 16 نقطة يليه سبورتنج فى المركز الثالث برصيد 13 نقطة ثم سموحة رابعا بنفس الرصيد، ومن بعده الزمالك فى المرتبة الخامسة برصيد 12 نقطة.

وحدد الاتحاد المصري لكرة اليد مواعيد مباريات دورنصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023 والتى تقرر لها 13 إبريل المقبل لمباريات نصف النهائي و 14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية والذى سيوافق أواخر أيام شهر رمضان المقبل.

بينما يقام دور ربع نهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022/2023 يوم 19 فبراير الجارى بعد خوض الأهلى والزمالك مؤجلات دور الـ16.

أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد عن تعديل موعد مباراة قمة دورى المحترفين بين الأهلى و الزمالك و المحدد لها يوم 23 فبراير المقبل ضمن المرحلة الثانية بالدورى لتقام فى تمام الثامنة مساءا بدلا من الرابعة عصرا .

ومن المقرر أن يقام اللقاء على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر و التى أصبحت تستضيف لقاءات القمة بكرة اليد خلال الفترة الأخيرة.