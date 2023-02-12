شكرا لقرائتكم خبر عن على حازم يتأهل لنصف نهائى بطولة أوروبا المفتوحة للجودو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل على حازم، لاعب منتخب مصر للجودو، للدور نصف النهائي، خلال مشاركته في منافسات وزن 90 كجم ببطولة أوروبا المفتوحة المقامة حاليا فى مدينة صوفيا ببلغاريا.

وحقق على حازم الفوز على بطل إيطاليا فى دور الـ32، ثم فوزا جديدا على بطل سلوفينيا في دور الـ16، قبل الفوز على بطل المجر في الدور ربع النهائي.

ويٌعد على حازم أحد اللاعبين المميزين في الجودو المصري، ويحظى بدعم كبير من مجلس الإدارة برئاسة مرزوق علي.

وكان يسري سامي لاعب منتخب مصر قد حصد المركز الثاني والميدالية الفضية خلال مشاركته أمس في منافسات وزن 60 كجم، ببطولة أوروبا المفتوحة.