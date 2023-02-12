بالمواعيد.. مواجهات نارية في انتظار الأهلي بعد نهاية كأس العالم للأندية

الشارقة - اميمة ياسر -

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، تحديات عديدة سواء في دوري ابطال أفريقيا أو الدوري المصري، وذلك عقب انتهاء مشاركته الثامنة فى بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت مؤخراً بالمغرب.

وتوّج ريال مدريد الإسباني بمونديال الاندية، بعد فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 5-3، في المباراة النهائية.

واكتفى الأهلي بالمركز الرابع في كأس العالم للأندية، بعد خسارته أمام فريق فلامنجو البرازيلي بنتيجة 4-2، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلي، صفحة كأس العالم للأندية، من أجل الاستعداد لمواجهة الهلال السودانى المقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وفيما يلي مواعيد مباريات الأهلي المقبلة في بطولة دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري.

السبت 18 فبراير - الهلال السودانى & الأهلى - 3 عصراً فى أم درمان بدوري الأبطال

الثلاثاء 21 فبراير - أسوان & الأهلى - 2.45 ظهراً فى أسوان بالدوري المصري

السبت 25 فبراير - الأهلى & صن دوانز - 9 مساءً في القاهرة بدوري الأبطال

الخميس 28 فبراير - الأهلى & الداخلية - 7 مساءً بالدوري المصري

السبت 4 مارس - الأهلي & القطن الكاميرونى - 6 مساءً بالقاهرة بدوري الأبطال

الثلاثاء 7 مارس - الأهلي & المقاولون العرب - 5 مساءً بالدوري المصري

السبت 11 مارس - صن داونز & الأهلي - 3 عصراً فى جنوب افريقيا بدوري الأبطال.