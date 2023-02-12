شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة منتخب سيدات السلة فى تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب الألفي، المدير الفني لمنتخب مصر لسيدات كرة السلة، قائمة الفراعنة المشاركة فى تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية والمقرر إقامتها فى أوغندا فى الفترة من 14 لـ 19 فبراير الجاري.

وتغادر بعثة المنتخب الوطني برئاسة المهندس خالد القوصي عضو مجلس إدارة الاتحاد من القاهرة مساء اليوم الأحد متجهة إلى أوغندا بقائمة تضم 12 لاعبة.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:

أسرار ماجد - ثريا محمد - حبيبة الجيزاوي - رضوى سالم - رنيم الجداوي - ريم موسى - فاطمة ممدوح - فريدة مدحت - ميرال أشرف - نادين السلعاوي - نورهان فؤاد – يارا أسامة.

ويتكون الجهاز الفني والإداري والطبي للمنتخب من:

إيهاب الالفي ( مدير فني)

أحمد ابراهيم (مدرب عام )

أحمد عبدالمطلب ( مدرب مساعد )

آلاء مصطفي ( اداري الفريق )

جيرمين عوني (طبيب)

فريد سمير ( مخطط احمال )

محمد جابر ( محلل اداء)

كما تغادر يمنى خالد الحكمة المصرية مع بعثة الفراعنة للمشاركة في إدارة عدد من المباريات خلال التصفيات.