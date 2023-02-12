شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن تمديد عقد عبد الرحمن مجدى لمدة 5 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادى الاسماعيلى تمديد عقد عبد الرحمن مجدى لاعب الفريق لمدة 5 مواسم بعد إنتهاء الأزمة الأخيرة بين الطرفين.

وكان عبد الرحمن مجدى، صانع ألعاب النادى الإسماعيلى، قد طلب الرحيل عن القلعة الصفراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكان عبد الرحمن مجدى قد أثار أزمة فى وقت سابق بسبب مقدم التعاقد فى عقده والبالغ مليون و125 ألف جنيه، وفوجئ اللاعب برفض مسئولى البنك صرف الشيك لعدم كفاية الرصيد، ليقرر شكوى رئيس النادى الإسماعيلى السابق فى قسم الشرطة.

وكان الإسماعيلى قد مدد تعاقد عبد الرحمن بعدما كان اللاعب هدفا للعديد من الأندية المحلية والخارجية نظرا للمستوى المتميز الذى ظهر به اللاعب فى الفترات السابقة، حيث شارك بصفة أساسية مع النادى الإسماعيلى فى البطولات المحلية والبطولة العربية، فضلا عن فوزة مع المنتخب الأوليمبى ببطولة أفريقيا ومشاركته مع المنتخب الأول.

قرر أحمد حسام ميدو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، رفع الحمل التدريبي يومي الاثنين والأربعاء المقبلين بإقامة المران على فترتين صباحية ومسائية.

ويتطلع جهاز الدراويش للارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين فضلاً عن استيعابهم للخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية.

ويستعد الإسماعيلي فى الوقت الحالي لمواجهة غزل المحلة يوم 21 فبراير الجاري على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع الـ 19 من عمر مسابقة الدوري المحلي.

ومن المقرر أن يشمل برنامج إعداد الفريق سلسلة من الوديات بغرض تجهيز كافة اللاعبين.

والجدير بالذكر أن لاعبي الفريق قد حصلوا على راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة، على أن تستأنف التدريبات بشكل طبيعي اعتباراً من اليوم الأحد على ملعب عبد الرحمن أنوس.