شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يحفز لاعبى فيوتشر قبل مواجهة إسكو التوجولى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد على ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، جلسة خاصة مع اللاعبين قبل المباراة المرتقبة للفريق مع إسكو دي كارا التوجولي، والمقرر لها السادسة مساءً، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ومن المقرر أن يشرح علي ماهر خطة اللقاء ويعلن التشكيل المرتقب لخوض المباراة، وحرص مدرب فيوتشر على عقد عدة جلسات تحفيزية مع اللاعبين خلال الفترة الماضية لحثهم على تقديم مباراة قوية والعودة بالثلاث نقاط، خاصة أن فيوتشر يقع فى مجموعة قوية تضم كلا من، بيراميدز، والجيش الملكي المغربي، إلى جانب إسكو دي كارا.

ومن المتوقع أن يبدأ محمود عبد الرحيم جنش، فى حراسة مرمى فريقه، خلال المباراة المرتقبة بعد تماثله للشفاء ومشاركته فى المران الأخير، بعد تعافيه من إصابة التمزق في العضلة الخلفية.

وتضم القائمة الأفريقية لفيوتشر كلا من:

حراسة المرمى: محمود حمدي – محمود عبد الرحيم "جنش" – أحمد يحيى – محمد طارق – رمضان جمعة.

خط الدفاع: باسم علي – علي الفيل – محمود رزق – محمود مرعي – مروان صحراوي – طارق طه – جوزيف جوناثان – سعد سمير – محمود شعبان – محمد عبد العزيز - عمر كمال عبد الواحد – هشام حافظ – محمد عبد السلام.

خط الوسط: محمد فاروق – ناصر ماهر – أحمد رفعت – عبد الله ياسين – مهند لاشين – أيمن الصفاقسي – كريم وليد – مصطفى البدري – عمر فتحي "سافيولا" – محمد رضا – غنام محمد – عبد الكبير الوادي – عمر صلاح – عبد الرحمن أشرف "مانو" – هشام عادل – علي زعزع.

خط الهجوم: مروان محسن – عمر السعيد – أحمد عاطف – الحاجي باري – بيلو توندي – عمر رمضان.